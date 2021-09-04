Иркутск, 4 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Как сообщает 4 сентября территориальное управление ГУ МЧС РФ, 5 сентября по области местами ожидаются заморозки до — 5 °C.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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Утром и днём местами в северо-восточных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы северо-западного, северо-восточного ветра 15−18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение о заморозках распространили также в Алтайском крае. Правда там днём будет аномально жарко — до +28 °C.

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