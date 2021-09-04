Барнаул, 4 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Алтайском крае из-за сухой, жаркой погоды, активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, всего начала сезона активности клещей (5 апреля 2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 9372 человека, 2735 из них дети в возрасте до 14 лет.

JerzyGorecki Клещи

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С начала эпидсезона зарегистрировано 277 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 51 ребенка, а также 12 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 3 детей.

Комиссионно подтверждены 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 2 детей в возрасте до 14 лет. При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3,5% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,7% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Как сообщало ИА REGNUM, жара не спешит покидать Алтайский край, несмотря на осень. Но ночами 4 и 5 сентября возможны заморозки.

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