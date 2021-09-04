Вашингтон, 4 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Продажи нового электромобиля Roadster американской компании Tesla начнутся не ранее 2023 года, сообщил генеральный директор компании Илон Маск в социальной сети Twitter.

Mazmaz222 Tesla Roadster

Маск рассказал, что 2021 год стал очень тяжёлым для автопроизводителей из-за дефицита в цепочке поставок. Он объяснил, что в этих условиях компания не может выпустить ни одной новой модели электромобиля.

Глава Tesla добавил, что модель Roadster должна появиться на рынке в 2023 году. Он отметил, что этим планам могут помешать только экстраординарные события в 2022 году.

Компания Tesla представила четырёхместный спортивный электромобиль Roadster в ноябре 2017 года. Планировалось, что серийное производство начнётся в 2022 году.

Ранее в Tesla также объявили о переносе производства электрического пикапа Cybertruck. Ожидалось, что эта модель появится на рынке в конце 2021 года, однако в Tesla перенесли начало производства на 2022 год.