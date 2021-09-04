Тюмень, 4 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружили ещё 235 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

С начала пандемии в регионе выявили уже 55 862 заразившихся. Выздоровели 49 124. За сутки эта цифра выросла на 189 человек.

26 пациентов находятся на ИВЛ, отмечают в ведомстве. А 61 705 граждан остаются под медицинским наблюдением.