Абакан, 4 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Хакасии 22-летний житель Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в публичной реабилитации нацизма. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Узники фашизма

По данным следствия, в начале 2021 года обвиняемый, отбывая наказание за ранее совершённое преступление в исправительном учреждении, убеждал других осужденных в правильности действий нацистов в годы Второй мировой войны. В том числе он одобрил уничтожение людей различных национальностей и социальных групп.

«Также злоумышленник публично полностью отрицал вину лидеров нацистской Германии в совершении преступлений против мира, преступлений против человечности, нарушении законов войны и заговоре с целью совершения данных преступлений», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Материалы направят в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморье местного жителя признали виновным в реабилитации нацизма. В мае 2020 года он разместил фотографию Пауля Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертный полк онлайн».

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