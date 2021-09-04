Баку, 4 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В горах возле посёлка Бадамдар Сабаильского района Баку начался природный пожар, горят кустарники и трава. Об этом 4 сентября сообщает новостной сайт Oxu.

Пожар

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По данным журналистов, огонь охватил около трёх гектаров местности. На место происшествия прибыл глава исполнительной власти Сабаильского района Баку Вугар Зейналов.

«В настоящее время пожар локализован. По предварительной информации, произошло короткое замыкание в линии электропередачи, в результате чего в этом районе возник пожар», — рассказал журналистам председатель ОАО «Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана» Рамик Ашрафов.

Стоит отметить, что возле Бадамдара произошел крупный пожар в конце июля. Тогда также горели трава и кустарник на окраине посёлка.