Санкт-Петербург, 4 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге коэффициент распространения коронавирусной инфекции превысил норматив, установленный Роспотребнадзором, почти в полтора раза. Это стало следствием роста заболеваемости в последние дни.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы в Петербурге

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По данным городского оперштаба, за минувшие сутки в Северной столице выявили 1494 новых носителей коронавируса. Это на 57 случаев больше, чем в предыдущий день. Рост числа новых случаев продолжается уже четвертый день подряд.

Выздоровели за 3 сентября 1228 человек, это на 175 пациентов меньше, чем в предыдущие сутки.

Скончались от ковида за минувшие сутки 35 человек, на три человека меньше, чем днём ранее.

За сутки в коронавирусные стационары города доставили 243 человека. Всего в больницах находятся 3522 пациента, из них 343 — в реанимации. В Петербурге свободно более 31 процента коронавирусных коек.