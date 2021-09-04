Томск, 4 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 41 236. Выздоровели к настоящему времени в регионе 35 038 человек, в том числе 49 за последние сутки.

Занятость коечного фонда по состоянию на 4 сентября превысила 70%.