Москва, 4 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА согласовал увеличение количества зрителей на первые домашние матчи нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба армейцев.

Cska-hockey.ru ЦСКА

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«Согласно указу мэра города с 22 июня 2021 года, в Москве был введён временный запрет на проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Хоккейный клуб ЦСКА неоднократно обращался в Роспотребнадзор для того, чтобы согласовать увеличение количества зрителей на домашних матчах команды до 3000 человек, и только сейчас получил положительный ответ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что для прохода на игру и во время матча болельщикам нужно соблюдать противоэпидемиологические меры профилактики распространения COVID-19, при этом не нужно будет предъявлять QR-код или справку о ПЦР-тесте на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московский ЦСКА потерпел сокрушительное поражение в матче Кубка Открытия нового сезона КХЛ с омским «Авангардом» со счётом 0:4.