Новосибирск, 4 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на 1 июля 2021 года, действовали восемь розничных рынков, располагающих 2925 торговыми местами. Из нихфактически использовались — 2248. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Рынок

Региональный орган статистики отмечает, что за последние три года розничных рынков стало на два меньше.

«Отрицательная динамика числа торговых мест, сложившаяся в предыдущие периоды, когда началась кампания по переоборудованию розничных рынков в торговые комплексы и ярмарки, продолжилась», — уточняет Новосибирскстат.

Доля фактически используемых торговыхмест остаётся на уровне 74-78%.