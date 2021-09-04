Салехард, 4 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружили ещё 102 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 47 975 заразившихся. Вылечились 46 057 граждан.

От COVID-19 скончались ещё пятеро пациентов. А с начала пандемии их количество достигло 635.