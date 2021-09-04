Новосибирск, 4 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 1961 пациент, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 167 человек, на ИВЛ — 14 пациентов.

Всего в регионе сделано 2 383 311 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным на сегодня, 4 сентября, за прошедшие сутки выявлено 173 случая заражения коронавирусом.

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