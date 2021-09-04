Москва, 4 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Компании Telegram, Facebook и Twitter могут обязать выплатить штрафы на общую сумму 72 млн рублей за невыполнение требований по удалению запрещённой информации. 4 сентября об этом сообщили ТАСС представители 422 Мирового судебного участка Таганского района.

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Ранее в суд поступили протоколы по статье 13.41. КоАП РФ, предусматривающей наказание за невыполнение требований российского законодательства по удалению данных с информационных ресурсов. Максимальный штраф за это правонарушение составляет 8 млн рублей.

14 сентября состоится заседание суда, на котором будут рассмотрены несколько протоколов по этой статье в отношении мессенджера Telegram, социальных сетей Twitter и Facebook. В суде отметили, что Facebook грозит штраф в 40 млн рублей, Twitter и Telegram — по 16 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей за повторный отказ локализовать данные в РФ.