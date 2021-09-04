Ереван, 4 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Жители нескольких сёл Араратской области Армении 4 сентября в знак протеста перекрыли трассу Ерасх — Ереван. Об этом сообщает новостной сайт Shamshyan.

Виноградная лоза

По данным журналистов, акция проходит возле села Покр Веди. Протестующие требуют решения проблем с реализацией винограда. На месте находится много правоохранителей.

Сообщается, что активисты хотят встретиться с губернатором области Размиком Тевоняном и представителем правительства страны.

Стоит отметить, что акция протестов виноградарей в Армении также была в июле. Тогда протестующие перекрыли дорогу на Ереван в Армавирской области. Они были возмущены отсутствием ирригационной воды для орошения, хотя за это было заплачено.