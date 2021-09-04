Новосибирск, 4 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 сентября, за прошедшие сутки выявлено 173 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 170 случаев.

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«Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 64 года, 68 лет, 70 лет и женщины в возрасте 58 лет, 65 лет, 71 год, 75 лет, 82 года, 84 года, 84 года. Всего в регионе умерли 2699 человек», — уточняет оперштаб.

Всего в регионе зарегистрирован 59 181 случай заражения коронавируса, в том числе у 4589 детей; 48 162 пациента полностью выздоровели (+113 за сутки).