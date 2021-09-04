Москва, 4 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Во время летнего трансферного окна московский футбольный клуб ЦСКА предлагал своего хорватского полузащитника Николу Влашича санкт-петербургской команде «Зенит». Об этом 4 сентября сообщает «Спорт-экспресс».

Www.evertonfc.com Никола Влашич

По информации источника, руководство армейцев предлагало «Зениту» 23-летнего футболиста за €35 млн, однако в санкт-петербургском клубе отказались от такой сделки.

При этом 31 августа игрок перешел в лондонский клуб «Вест Хэм», заключив с ним контракт сроком на пять лет.

Отметим, в прошлом сезоне Никола Влашич сыграл в составе ЦСКА в 34 матчах во всех турнирах, отличившись в них 12 голами и шестью результативными передачами.