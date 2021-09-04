Кемерово, 4 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области миграционная убыль населения за первое полугодие 2021 года составила 1942 человек. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в регион прибыло 27 333 человека, убыло за это же время 29 275 человек.

Отметим, что, по предварительным данным, в первом полугодии 2021 года миграционнаяубыль населения Сибирского федерального округа составила 9,1 тыс. человек.

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