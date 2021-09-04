Пермь, 4 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 462 носителя коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 87 лечатся в больницах. Остальные проходят лечение амбулаторно.

Среди новых пациентов есть 61 ребёнок. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 89 634 заразившихся.