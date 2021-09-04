Москва, 4 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Кинотеатральные сборы в России в «сезон блокбастеров» с начала мая по конец августа упали на 39% в сравнении с допандемийным уровнем. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Assianir В кинотеатре

По предварительным данным, общие кинотеатральные сборы в России в период с 1 мая по 31 августа текущего года составили 11,94 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом показатель упал на 39%.

В рассматриваемые четыре месяца было продано 46,36 млн билетов, что почти на 43% меньше, чем в 2019 году. Средняя цена билета за два года выросла на 7,3%.

Единственным фильмом, собравшим в прокате более 1 млрд рублей, стал приключенческий боевик «Форсаж 9». В 2019 году эта планка покорилась семи картинам.

Отмечается, что «сезон блокбастеров» 2021 года стал самым слабым за последние 10 лет. Предыдущий антирекорд был установлен в 2011 году, когда сборы за май-август составили 10,19 млрд рублей.