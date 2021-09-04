Иркутск, 4 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали первый этап программы развития газоснабжения и газификации отдельных районов Иркутской области на 2021−2025 годы. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, в этом документе отражены стратегические вопросы развития газоснабжения и газификации Иркутской области, подготовки к приему газа в населенных пунктах, подлежащих газификации после начала подачи газа в поселок Жигалово, и строительства участка магистрального газопровода от Ковыктинского месторождения.

Пресс-служба правительства Приангарья Иркутская область и ПАО «Газпром» подписали первый этап Программы развития газоснабжения и газификации отдельных районов региона

Инвестиции Группы «Газпром», в том числе компании «Газпром газификация» (единый оператор газификации), предусмотрены в объеме 20,6 млрд руб.

«В Иркутской области начинается первый этап газификации отдельных населенных пунктов региона с нашим стратегическим партнером — ПАО «Газпром». Принятая Программа также позволит развивать всю инфраструктуру территорий, прилегающих к магистральному газопроводу.

Правительство Иркутской области готово предоставлять ПАО «Газпром» всю необходимую информацию для формирования технико-экономического анализа проектов. Кроме того, реализация программы создаст дополнительные рабочие места и позволит использовать потенциал наших учебных заведений для подготовки специалистов, которые будут работать в компании», — подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В ходе мероприятия было отмечено, что Ковыктинское месторождение, расположенное в Приангарье, является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».

Кроме того, это крупное месторождение дает возможность газифицировать населенные пункты, находящиеся рядом. «Газпром» продолжит работу по реализации социальных проектов в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с расширением производственной деятельности ПАО «Газпром» на территории Жигаловского района Иркутской области принято решение о строительстве социальных объектов в Жигалово. Работа ведётся в рамках реализации масштабного проекта по комплексному развитию Ковыктинского месторождения, которое является одним из источников газа для газопровода «Сила Сибири».

Читайте также: «Сила Сибири» поможет построить соцобъекты в Приангарье