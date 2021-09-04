Омск, 4 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки зарегистрировано 383 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 74 813, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выздоровели к настоящему времени 54 656 человек, в том числе 321 за последние сутки. Скончались 11 пациентов, а всего жертвами COVID-19 в регионе с начала пандемии стали 2019 человек.

«584 796 человек привиты от коронавируса, из них 495 983 человека получили оба компонента вакцины», — добавили в оперштабе.