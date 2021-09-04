Чита, 4 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края подписало постановление об увеличении заработной платы работникам «Забайкалпожспаса», которые сообщили о проблемах с финансами президенту России Владимиру Путину.

61.mchs.gov.ru Пожарные

По словам первого вице-премьера краевого кабмина Андрея Кефера, для расчёта суммы надбавки необходимо было провести оценку труда каждого сотрудника организации.

«По результатам принято решение о повышении зарплаты сотрудников «Забайкалпожспаса» до уровня оплаты труда работников пожарной охраны МЧС по Забайкальскому краю. Сумма, необходимая для выплат до окончания года составила 257 миллионов рублей. Средства в бюджете предусмотрены», — пояснил чиновник.

По его словам, 6 сентября работники «Забайкалпожспаса» получат расчёт за вторую половину августа.

«Повышение мы решили выплатить отдельно. Доплаты пересчитаем с 1 июля и выплатим до 8 сентября», — уточнил Андрей Кефер.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным дозвонились сотрудники Забайкалпожспаса из села Мангут (Кыринский район Забайкальского края) и рассказали о маленьких зарплатах.

«Это важно, так как мы сталкиваемся с проблемой грящих лесов», — отметил глава государства.

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Позднее сообщалось: для того, чтобы поднять зарплату сотрудникам «Забайкалпожспаса» (данное предприятие является региональным учреждением, осуществляющим функции гражданской обороны и пожарной безопасности в Забайкальском крае), потребуется ежегодно изыскивать 252 миллиона рублей.

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