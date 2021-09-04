Лондон, 4 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется возможность приобретения английского защитника мадридской команды «Атлетико» Кирана Триппьера. Об этом 4 сентября сообщает El Mundo Deportivo.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киран Триппьер

По информации источника, руководство «МЮ» не смогло заполучить 30-летнего футболиста в свой состав летом нынешнего года и планирует возобновить эти попытки во время зимнего трансферного окна.

Отметим, в нынешнем сезоне Киран Триппьер сыграл в составе «Атлетико» в трех матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. Его примерная трансферная стоимость оценивается в €20 млн.