Красноярск, 4 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Красноярском крае закрыто десять пляжей — по три пляжа в городе Зеленогорск и Минусинском районе, 2 пляжа в Железногорске и по одному пляжу в Ермаковском районе и Шарыповском муниципальном округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Закрытый пляж

Таким образом, по состоянию на 3 сентября в регионе действует два пляжа — В Березовском и Емельяновском районах. Добавим, что всего в крае было открыто 12 пляжей вместо планировавшихся 24.

«Несмотря на окончание купального сезона, закрытие пляжей инспектора ГИМС продолжат свою работу по патрулированию водоемов края. Ежедневно инспектора ГИМС будут проводить с отдыхающими у воды беседы по правилам безопасного поведения на воде», — отметили в правительстве.