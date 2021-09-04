Владивосток, 4 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Лидеры Агентства стратегических инициатив из пяти регионов России в рамках Восточного экономического форума предложили Забайкалью свои разработки. Подробности 4 сентября со ссылкой на слова заместителя председателя правительства региона Александра Бардалеева сообщает помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская.

Пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья Восточный экономический форум во Владивостоке

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

Наиболее интересными для Забайкальского края стали предложения о сотрудничестве от компании «Сенсор-Тех», производящей продукты для людей с нарушениями слуха и зрения. Сейчас многие города страны приобретают у «Сенсор-Теха» электронное устройство для распознования предметов «Робин». Оно делает жизнь слепых людей комфортнее.

Популярен и еще один девайс для слабослышащих — «Чарли». Маленькая электронная коробочка переводит речь в текст и выводит его на экран любого другого устройства. «Чарли» уже установлен и давно работает в Центре занятости населения Москвы «Моя работа».

«Сейчас мы трудимся над новым изобретением. Это нейроимплат, восстанавливающий зрение. Причем даже тем людям, которые не видели никогда. Имплант подключается к головному мозгу человека и в корне меняет его жизнь. Сейчас он тестируется на животных», — пояснил директор по науке и инновациям Ресурсного центра «Технологии возможностей» Денис Кулешов.

Этими идеями заинтересовался зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

«В нашем регионе есть кому помочь такими умными девайсами. В первую очередь мне интересно это с точки зрения обслуживания «особых клиентов». К примеру, технику для людей с ограниченными по здоровью возможностями можно было бы приобрести для центров «Мои документы», — отметил вице-премьер Забайкалья Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Забайкальского края во главе с губернатором Александром Осиповым 2−4 сентября работает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Читайте также: Восточный экономический форум: Забайкалье обнародовало ряд идей по развитию