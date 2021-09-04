Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака, являющаяся третьей ракеткой мира, заявила, что она собирается взять паузу в своей профессионально карьере. Ее слова на эту тему 4 сентября приводит агентство Reuters.

(сс) Peter Menzel Наоми Осака

«Я чувствую, что нахожусь на том этапе, когда мне надо понять, что делать дальше. Честно говоря, я не знаю, когда сыграю свой следующий матч. Думаю, я собираюсь сделать перерыв на некоторое время», — сказала 23-летняя японская спортсменка на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Наоми Осака уступила Лейле Фернандес из Канады в матче третьего круга теннисного турнира US Open.