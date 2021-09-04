Вашингтон, 4 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Американская компания Apple наняла двух бывших инженеров Mercedes-Benz для разработки проекта собственного электромобиля. Об этом сообщает портал MacRumors.

Free-Photos Компания Apple

По данным портала, один из новых ведущих сотрудников Apple ранее занимался управлением проектами в Mercedes-Benz. Сферой его ответственности было массовое производство автомобилей, рулевое управление, динамика и программное обеспечение.

Таким образом, Apple продолжает наращивать штат команды, занимающейся разработкой электромобилей. В июне 2021 года должность в Apple получил бывший руководящий сотрудник немецкого концерна BMW AG Ульрих Кранц.

Проект электромобиля от Apple обсуждается с 2014 года. В начале 2021 года стало известно о переговорах американской компании с несколькими крупными автопроизводителями, включая Kia Motor и Hyundai Motor. Позже сообщалось о прекращении этих переговоров.