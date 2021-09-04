Курган, 4 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Кургане возбуждено уголовное дело о травмировании сотрудника железной дороги. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

(сс) MichaelGaida Железная дорога

51-летний местный житель был травмирован при производстве ремонтных работ. Это произошло 2 марта в ремонтном депо. Из-за ошибки в работе железнодорожного оборудования мужчину ударило обломком ведомой тележки крана в голову. Гражданин получил тяжкий вред здоровью.

Под подозрение попал один из ответственных сотрудников. По факту нарушения требований охраны труда возбуждено и расследуется уголовное дело.