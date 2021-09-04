Брюссель, 4 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли назвал умершего греческого композитора Микиса Теодоракиса «яростным борцом за свободу» в своем твиттере 3 сентября.

Heinrich Klaffs Микис Теодоракис. Гамбург, 1971

«На этой неделе мы скорбим о потере легендарного греческого композитора Микиса Теодоракиса. Один из величайших артистов нашего времени, Теодоракис также был яростным борцом за свободу, демократию и социальную справедливость», — пишет Сассоли.

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Политик подчеркнул, что Теодоракиса будет очень не хватать далеко за пределами Греции.

Легендарный греческий музыкант скончался 2 сентября в возрасте 96 лет. В Греции объявлен трехдневный национальный траур.