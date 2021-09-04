Владивосток, 4 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Восточный экономический форум стал площадкой для подписания соглашения между правительством Забайкальского края и правительством Якутии. Как сообщает 4 сентября пресс-служба забайкальского правительства, речь идёт о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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«Много существует разных примеров взаимной поддержки. У нас крепкие дружеские отношения с Якутией. Соглашение позволит больше расширить наши возможности и дальше развиваться вместе. Оба региона с насыщенной и богатой культурой и традициями.

Нам нужно это продвигать, кончено же. Нужно объединять усилия, чтобы люди чувствовали, что они близки друг другу, что мы не одиноки. Благодаря соглашению, в том числе, мы вместе добьёмся гораздо большего успеха в решении различных проблем», — подчеркнул губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Межрегиональное сотрудничество субъектов Дальнего Востока мы в Якутии считаем очень важным. Без поддержки и взаимовыручки нам никуда. Мы, как соседи, должны вместе более активно развивать культурное, гуманитарное, научное сотрудничество, делать экономические проекты.

Думаю, подписанное сегодня соглашение между нами позволит нашим регионам двигаться вперёд», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит со 2 по 4 сентября во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ. Его главная тема в 2021 году — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Накануне, 3 сентября, в пленарном заседании принял участие президент России Владимир Путин.

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