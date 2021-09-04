Кызыл, 4 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Туве преподавателям колледжей и техникумов будут выплачивать ежемесячно 5 тыс. рублей за классное руководство. Соответствующее распоряжение 2 сентября подписал врио главы республики Владислав Ховалыг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

geralt Учитель

Как отмечается, до этого момента доплаты за классное руководство получали только учителя школ — около 2,5 тыс. человек.

«В нынешнем году их распространили и на кураторов групп в учреждениях среднего профессионального образования. Они коснутся в общей сложности 323 педагогов в 15 учебных заведениях», — отметили в правительстве.

В районах с учётом дополнительного коэффициента доплата в училищах составит 9,5 тыс. рублей. Кроме того, в Тоджинском горном техникуме с «северной» надбавкой, преподаватели будут дополнительно получать 11,5 тыс. рублей.