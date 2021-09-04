Товарооборот между Китаем и Африкой увеличился с начала года на 40,5%
Пекин, 4 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. За первые семь месяцев текущего года товарооборот между Китаем и Африкой увеличился на 40,5% в годовом исчислении до $139,1 млрд. Об этом 4 сентября заявил заместитель министра торговли Китая Цянь Кемин, передает ИА «Красная Весна».
По слова замминистра торговли КНР, которые приводит агентство «Синьхуа», импорт КНР из стран Африки за названный период вырос на 46,3% в годовом исчислении до $59,3 млрд. При этом ввоз в Китай резины, хлопка, кофе и другой сельскохозяйственной продукции вырос в два раза.
Также Цянь Кемин указал, что прямые инвестиции Китая в Африку за это же время увеличились до $2,07 млрд и превысили уровень до пандемии за такой же период 2019 года.
При этом он уточнил, что предприятия КНР и Африки за этот же временной отрезок стали более активно вести сотрудничество в сфере промышленных цепочек и поставок, строительства промышленных кластеров в обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, а также исследований в новых секторах, включая чистую энергетику, цифровую экономику и технологии 5G.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная Китая досрочно стала победителем в общем медальном зачете Паралимпийских игр в Токио.