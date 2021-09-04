Пекин, 4 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. За первые семь месяцев текущего года товарооборот между Китаем и Африкой увеличился на 40,5% в годовом исчислении до $139,1 млрд. Об этом 4 сентября заявил заместитель министра торговли Китая Цянь Кемин, передает ИА «Красная Весна».

NINTENPUG Китай и Африка

По слова замминистра торговли КНР, которые приводит агентство «Синьхуа», импорт КНР из стран Африки за названный период вырос на 46,3% в годовом исчислении до $59,3 млрд. При этом ввоз в Китай резины, хлопка, кофе и другой сельскохозяйственной продукции вырос в два раза.

Также Цянь Кемин указал, что прямые инвестиции Китая в Африку за это же время увеличились до $2,07 млрд и превысили уровень до пандемии за такой же период 2019 года.

При этом он уточнил, что предприятия КНР и Африки за этот же временной отрезок стали более активно вести сотрудничество в сфере промышленных цепочек и поставок, строительства промышленных кластеров в обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, а также исследований в новых секторах, включая чистую энергетику, цифровую экономику и технологии 5G.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная Китая досрочно стала победителем в общем медальном зачете Паралимпийских игр в Токио.