Москва, 4 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 18 780 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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18 780 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлены во всех 85 регионах России. Из них 7,5% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 796 человек. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 18 737 пациентов.

В Москве за сутки выявлено 1549 новых случаев заражения коронавирусом — эпидемиологическая обстановка в столице улучшается. В Санкт-Петербурге — 1494 новых случая заражения, в Московской области — 756.