Владивосток, 4 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Несмотря на то, что сегодня, 4 сентября, во Владивостоке завершает свою работу Восточный экономический форум, павильон Забайкальского края, выполненный в виде горного хребта Кодара, демонтирован не будет. По данным пресс-службы забайкальского правительства, он останется на набережной острова Русский и в последующие годы будет вновь использоваться.

Пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья Павильон забайкальского края на Восточном экономическом форуме

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«Павильон получился оригинальным, современным и технологичным. При его проектировании и создании был учтен опыт аналогичной выставки 2019 года. Воплощали общий творческий замысел ведущие специалисты Читы, Владивостока и Москвы.

В следующий раз мы сможем использовать основу этого многолетнего сооружения и донести до гостей новую важную информацию о Забайкалье. А главное, сохранение павильона избавит регион от ощутимых финансовых затрат», — пояснил замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.

Как сообщало ИА REGNUM, большое внимание создатели уделили цифровым технологиям — здесь одного прикосновения к сенсорной панели достаточно для того, чтобы узнать о месторождениях полезных ископаемых, самых перспективных горно-обогатительных комбинатах.

Выставка «Улица Дальнего Востока» будет работать на набережной бухты Аякс до 7 сентября.

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