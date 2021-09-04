Москва, 4 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Первый запуск ракеты-носителя «Ангара» в модификации с повышенной грузоподъёмностью запланирован на 2026 или 2027 год. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Звезда».

Министерство обороны РФ Ракета-носитель «Ангара-А5»

Рогозин напомнил, что ракеты-носители семейства «Ангара» строятся по модульному принципу. Это позволяет собирать ракеты лёгкого, тяжёлого и супертяжёлого класса из однотипных универсальных модулей.

Глава Роскосмоса добавил, что на третью ступень ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса будут устанавливаться водородные двигатели. Планируется, что такие ракеты позволят выводить на низкую опорную орбиту до 37 тонн полезной нагрузки.

«Мы планируем, что с 2026—2027 года эта водородная ракета начнёт взлетать с универсального комплекса», — подчеркнул Рогозин.

Широко использующиеся в настоящее время ракеты «Союз-2» выводят на низкую опорную орбиту от семи до восьми тонн. «Ангара» в тяжёлой модификации позволяет выводить до 27 тонн.