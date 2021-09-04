Абакан, 4 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки подтверждено семь новых случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончались шесть женщин в возрасте 35−90 лет и 66-летний мужчина.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике с начала года достигло 619.

За сутки выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали города Абакан, Саяногорск и Черногорск, где зарегистрировано 45, 14 и 13 новых носителей соответственно.

«Всего с начала года в Хакасии выявлено 18 299 случаев COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 4 190 (-174) человек, контактировавших с больными», — отметили в оперштабе.