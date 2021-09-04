Афины , , 13:17 — REGNUM В Греции около 6412 работников частного и государственного секторов здравоохранения, которые отказываются от вакцинации, на данный момент временно отстранены от работы, заявил министр здравоохранения Танос Плеврис на пленарном заседании 3 сентября. Об этом сообщает AMNA.

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Поскольку установленный правительством крайний срок обязательной вакцинации медицинских работников истек 1 сентября, Плеврис отметил, что медицинские работники, которым удалось сделать прививку к 31 августа, вернутся к работе через 14 дней после завершения вакцинации и, таким образом, смогут предлагать свои услуги. Но на следующей неделе будет внесена поправка, которая позволит любому в настоящее время невакцинированному медицинскому работнику работать в национальной системе здравоохранения, как только он решит получить первую дозу вакцины против коронавируса.

В Службе скорой помощи по чрезвычайным ситуациям в настоящее время насчитывается 500 отстраненных от работы из общего числа 4800 работников; 400 из отстраненных входят в бригады скорой помощи, добавил министр.