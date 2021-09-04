Пекин, 4 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Первый свой набор высокоточных и многополосных изображений Солнца передал метеорологический спутник КНР Fengyun-3E (FY-3E). Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

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Уточняется, что, согласно отчету China Science Daily, тепловизору космического аппарата удалось захватить экстремальные ультрафиолетовые изображения солнца, рентгеновские лучи и тонкую спектральную интенсивность излучения в ультрафиолетово-коротковолновом инфракрасном диапазоне.

При этом указывается, что эти изображения отслеживались с помощью солнечного рентгеновского инфракрасного тепловизора и монитора солнечной спектральной освещенности, который подключен к спутнику FY-3E.

Как отметил заместитель директора Национального спутникового метеорологического центра (NSMC) Чжан Пэн, по полученным снимкам ученые смогут лучше отслеживать и прогнозировать уровни активности светила.

Отметим, солнечный рентгеновский экстремальный ультрафиолетовый тепловизор является первым космическим солнечным телескопом в Китае, который способен отслеживать активность солнечной короны, фиксировать процесс солнечных бурь и т.п.