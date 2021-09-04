Владивосток, 4 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В день закрытия Восточного экономического форума в павильоне Забайкалья прошла церемония разрушения мандалы. Два дня на глазах у участников форума ее в течение двух дней возводили ламы читинского дацана, сообщает 4 сентября пресс-служба правительства Забайкалья.

Пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья Забайкальская мандала

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«Мандала — обитель божества, образ будды мудрости. Место, где возводится мандала, становится светлым, чистым. Его обходят стороной все несчастья и болезни. На форум мы приехали первый раз, хотим поддержать наш край. Многие люди не знали, что такое мандала. Просили рассказать, делали много фотографий. На разрушение мандалы сегодня очень много пришло народу. Люди верят в силу молитв, мы с радостью дали им частицы мандалы. Теперь это оберег», — пояснил лама читинского дацана Батор Лама.

Забайкальский край — первый за время проведения Восточного экономического форума регион России, представивший песочную мандалу на «Улице Дальнего Востока».

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Забайкальского края во главе с губернатором Александром Осиповым 2−4 сентября работает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он предложил несколько новых шагов для повышения инвестиционной привлекательности регионов.

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