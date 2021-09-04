Иерусалим, 4 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В израильском городе Бат-Ям будут платить за прохождение вакцинации, передают «Вести Израиль» 4 сентября.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

С инициативой дарить вакцинирующимся в возрасте от 12 до 18 лет подарочную карту на 75 шекелей (примерно 23 доллара США) выступил муниципалитет Бат-Яма. Эту «плату за прививку» получат первые 300 пришедших в один из прививочных центров подростков. Но если эксперимент увенчается успехов и вакцинация за деньги пройдет активнее, то этот опыт может быть перенят и в других израильских городах.