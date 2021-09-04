Кишинёв, 4 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Национального банка Молдавии принял решение поднять с 4 сентября ставку рефинансирования с 3,65% до 4,65% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

В финансовом регуляторе отметили, что данная мера нужна для сдерживания темпов инфляции в стране. При этом, по прогнозу Нацбанка, инфляционные процессы в республике продолжатся.

«Инфляционное давление со стороны спроса сохранится и в следующем периоде, чему будет способствовать рост доходов населения (фонд заработной платы, социальная помощь, денежные переводы и т. д.) и увеличение объёма потребительских и ипотечных кредитов», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, инфляция в Молдавии, согласно данным, обнародованным в июле, составила 4,05% годовых. Продукты питания подорожали на 7,79%.