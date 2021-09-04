Чэнду, Китай, 4 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Мост из полимерных композитов длиной 21,58 метра, который был напечатан на 3D-принтере, представили в городе Чэнду, расположенном в юго-западной китайской провинции Сычуань. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

3d Принтер

Уточняется, что, по данным агентства «Синьхуа», наиболее широкая часть моста в ширину составляет 8 метров, а его наиболее высокая точка достигает 2,68 метра. При этом напечатанная с применением технологий трехмерной печати конструкция является частью моста Лююнь длиной 66,8 метра, проходящего через парк Имахэ в Чэнду.

Также отмечается, что, как рассказал глава компании China Southwest Architecture Чен Жуй, при изготовлении указанной части моста вместо бетонных материалов, которые обычно применяется в мостостроении с использованием с 3D-печати, был использован полимер ASA plus с 20% стекловолокна, что позволило сделать конструкцию более жесткой, прочной и устойчивой к воздействиям атмосферы.

«Сочетание 3D-печати промышленного масштаба с ландшафтным мостом демонстрирует осуществимость технологии сверхбольшой 3D-печати для будущего применения как в архитектурном ландшафте, так и в промышленных областях», — отметил он.

Кроме того, Жуй рассказал, что команда дизайнеров компании в сотрудничестве с типографией в Шанхае использовала крупнейшее в Китае оборудование для полимерной печати, которое работало полностью автоматически 24 часа в сутки. На изготовление методом трехмерной печати части моста было потрачено 35 дней и 12 тонн материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за первые восемь месяцев текущего года в Китае продано около 1,7 млн автомобилей на новых источниках энергии.