Майминский район, Алтай, 4 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал житель Алтайского края, заказавший интим-услуги через интернет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 27-летний молодой человек работает на базе отдыха в Майминском районе.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Услуги

По данным ведомства, как-то вечером, находясь на рабочем месте, потерпевший решил скрасить свой досуг, найдя в сети сайт об оказании соответствующих услуг. Выбрав анкету понравившейся девушки, он позвонил по указанному номеру телефона.

Женский голос по телефону попросил его внести предоплату в размере 2 тыс. рублей и оплатить страховку за жизнь и здоровье в размере 6 тыс. рублей. Деньги аферистка обещала вернуть при отсутствии претензий к клиенту.

«После того, как потерпевший перевел деньги, незнакомка перезвонила и сообщила о системной ошибке, по вине которой платеж якобы не проходит. Девушка попросила повторить оплату еще раз. В итоге мужчина неоднократно повторял процедуру перевода», — отметили в ведомстве.

Всего с его счёта было списано 45 тыс. рублей, после чего девушка перестала выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию. Выяснилось, что телефон злоумышленницы зарегистрирован в Самарской области.

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