Барнаул, 4 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Жара не спешит покидать Алтайский край, несмотря на осень. Но ночами 4 и 5 сентября возможны заморозки.

Светлана Шаповалова Алтайски край

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По данным синоптиков, вместе с порывистым ветром воздух, который прогреется до +28°C в эти дни, будет способствовать сохранению высокой пожароопасности четвертого класса горимости, местами в западных и предгорных районах — чрезвычайной пожароопасности.

Заморозки до — 1 °C не исключены предгорных районах в утренние часы. В воскресенье днём, 5 сентября, воздух прогреется от +26°C до +31 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в утренние часы с 1 по 3 сентября 2021 года на Алтае возможны заморозки от 0 до — 2 °C, сообщил региональный центр по гидрометеорологии.

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