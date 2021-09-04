Иерусалим, , 13:34 — REGNUM По мнению израильских историков, точное число евреев, убитых в Европе во время Холокоста, еще предстоит уточнять, предают «Вести Израиль» 4 сентября.

Холокост

Цифра в 6 миллионов уничтоженных европейских евреев обычно приводится, когда говорят о гитлеровских преследованиях европейских евреев. Тем не менее, этой цифры нет ни в одном официальном документе той эпохи. Доктор Йоэля Раппеля из израильского Института изучения Холокоста утверждает, что в апреле 1945 года еврейский специалист-социолог Яаков Лещинский в статье «Нужно сосчитать и рассказать» говорил о 5 миллионах жертв Холокоста и лишь в последствии это число было уточнено в большую сторону. Доктор Рппель считает, что уточнение этого числа важно для любого ответственного научного исследования. Тем не менее, до сих пор для многих людей в мире масштаб преступления нацистов по уничтожению еврейского народа остается неизвестным. Более половины американцев, прошедших социологический опрос на эту тему, считают, что число уничтоженных нацистами евреев от одного до трех миллионов.