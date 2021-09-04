Пекин, 4 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Охрану исторического и культурного наследия Китая при развитии городов и сельских районов собираются усилить власти страны. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Уточняется, что в новом своде руководящих принципов, который издан генеральным управлением Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР и обнародован агентством «Синьхуа», содержится призыв к принятию усилий для создания научно разработанных и эффективных систем охраны наследия в городских и сельских районах для оказания поддержки развитию великой социалистической культуры в стране.

Также в указанном документе приоритет отдается охране исторического и культурного наследия, которая должна быть скоординирована с их использованием. При этом отмечается, что необходимо прилагать больше усилий для решения серьезных проблем, включая повреждение и снос объектов исторического и культурного наследия при городском и сельском строительстве.

Кроме того, в своде руководящих принципов добавляется, что в 2035 году в городских и сельских районах КНР планируется создать систематические и полностью функционирующие системы охраны и развития исторического и культурного наследия, хорошо интегрированные в процесс экономического и социального развития страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что постановление местных властей юго-западной китайской провинции Сычуань в рамках их последних усилий по усилению защиты легендарных руин Саньсиндуй вступило в силу.