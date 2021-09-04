Тюмень, 4 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Тюменской области на железной дороге поезд сбил ребёнка. Тело несовершеннолетнего нашли на 2240-м километре перегона Заводоуковская — Новая Заимка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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По факту трагедии начата проверка. Её ведёт Тюменская транспортная прокуратура.

Также процессуальную проверку начал Тюменский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России. Её ход и результаты взяты в Уральской транспортной прокуратуре на контроль.