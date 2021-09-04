Тбилиси, 4 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Возле города Кварели на востоке Грузии в Кахетии разгорелся лесной пожар. Об этом 4 сентября сообщает «Общественное телевидение».

Cameron Strandberg Пожар

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По данным ведомства, огонь был замечен в ущелье Чагургуа. По оценкам спасателей, пожар охватил около пяти гектаров леса.

«К тушению пожара привлечены соответствующие службы мэрии Кварели вместе с пожарными. Можно сказать, что пожар практически локализован», — сказал журналистам мэр Кварели Ростом Сесиашвили.

Он подчеркнул, что пожар не несёт угрозы ближайшим населённым пунктам. Для тушения огня начали использовать вертолёт.

Стоит отметить, что на западе Грузии, от стихии пострадал курортный город Кобулети. На него накануне обрушился ураган, который повредил кровли, после чего пришёл ливень.