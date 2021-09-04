Барнаул, 4 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Новый начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Анатолий Волков с 3 сентября приступил к исполнению служебных обязанностей. Подробности его встречи с губернатором алтайского края Виктором Томенко сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Алтайского края Новый начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков

Алтайский губернатор подчеркнул, что хорошие дороги помимо удобства оказывают большое влияние на социально-экономическое развитие региона.

«В сети федеральных автомобильных дорог у нас прибыло — в прошлом году передали дорогу на Казахстан, почти 400 километров. И уже очень большой объем работ на ней выполнен. Отзывы у тех, кто ездил по этой дороге, очень хорошие. Впечатляет объем работ и то, что самые аварийные участки были исправлены. И Чуйский тракт, и дорога на Казахстан — наши опорные дороги», — подчеркнул Виктор Томенко.

Из биографии нового начальника известно, что он 1 ноября 1975 года в Бишкеке. Окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. После руководящих должностей в структуре ОАО «Российский железные дороги», с июня 2021 года занимал должность заместителя начальника ФКУ Упрдор «Алтай».

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель ФКУ Упрдор «Алтай», подведомственного Минтрансу РФ, Ярослав Долинский летом 2021 года уволился и переедал жить в другой регион.

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