Пекин, 4 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Постановление местных властей юго-западной китайской провинции Сычуань в рамках их последних усилий по усилению защиты легендарных руин Саньсиндуй вступило в силу. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Tyg728 Маска Саньсиндуй

В документе, который приводит агентство «Синьхуа», указывается, что защита культурных реликвий при управлении руинами Саньсиндуй должна быть приоритетом и при этом также нужно приложить усилия для того, чтобы обеспечить баланс между защитой реликвий и социально-экономическим развитием.

Также в постановлении уточняется, что археологические учреждения провинции должны разработать планы защиты и улучшить управление соответствующими данными, во избежание повреждения культурных реликвий. Отмечается, что документ был одобрен постоянным комитетом Собрания народных представителей провинции Сычуань 13-го созыва в конце июля нынешнегго года и вступил в силу с 1 сентября.

Отметим, расположенные в городе Гуанхань в провинции Сыучань руины Саньсиндуй называют одной из величайших археологических находок XX века.